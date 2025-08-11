“처벌 원치 않아요” 피해자 만류해도…경찰, 교제폭력 적극 개입키로

경찰이 피해자가 처벌을 원하지 않거나 교제를 계속 이어가는 경우에도 교제폭력에 적극 개입하기로 했습니다.



경찰청은 피해자를 더 적극적으로 보호하기 위해 교제폭력 사건에 스토킹처벌법을 적용해 예방 조치와 처벌을 강화하겠다고 밝혔습니다.



최근 경기 화성, 대구, 대전 등에서 교제폭력에서 이어진 강력범죄가 잇따르자, 대책 마련에 나선 겁니다.



경찰은 폭력 행위가 일회성이거나 피해자가 원하지 않더라도 필요한 경우 관계에 개입해 스토킹처벌법에 따라 접근금지 조치를 하고 가해자를 처벌할 계획입니다.



예컨대 피해자가 처벌을 원하지 않는다고 해도, 폭행 발생 시에는 경찰에 신고했으므로 스토킹처벌법상 가해행위에 해당하는 거로 해석합니다.



또, 폭력이 일회성이어도 지속되거나 반복될 ‘우려’만 있으면 접근금지 등의 긴급응급조치를 할 수 있다고 봤습니다.



경찰은 “교제폭력 사건에서 피해자가 가해자 처벌을 원하지 않거나, 피해자와 가해자가 계속 교제하는 경우 경찰이 개입하는 데 어려움을 겪어 왔다”며, “이에 전문가 자문을 거치고 법무부와 협의해 스토킹처벌법을 더 적극 적용하도록 했다”고 설명했습니다.



경찰은 또, ‘교제폭력 대응 종합 매뉴얼’을 만들어 배포하는 한편 법적 미비점을 보완하기 위해 국회 세미나를 개최하는 등 관련 입법 논의도 활성화할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 경찰청 제공]



