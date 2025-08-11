대전 서구, ‘찾아가는 민생회복 소비쿠폰’ 운영
입력 2025.08.11 (10:18) 수정 2025.08.11 (15:33)
대전 서구는 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 대상으로 찾아가는 민생회복 소비쿠폰 신청 제도를 다음 달 12일까지 운영합니다.
이번 제도는 신청 희망자가 관할 행정복지센터에 전화하면 담당 공무원이 거주지를 방문해 신청서를 접수받은 뒤 선불카드를 전달하는 방식으로 진행됩니다.
대전 서구는 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 대상으로 찾아가는 민생회복 소비쿠폰 신청 제도를 다음 달 12일까지 운영합니다.
