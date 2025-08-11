정부, 미국에 “폴리실리콘 관세 땐 특별 고려해야”
입력 2025.08.11 (10:20) 수정 2025.08.11 (10:25)
우리 정부가 미국 측에 태양광 제품과 반도체의 주요 소재인 폴리실리콘의 수입을 제한하면 대미 투자에 차질이 생길 우려가 있다며 한국 기업에는 "특별 고려"를 요청했습니다.
현지시각 10일 미국 연방관보를 보면 우리 정부는 지난 6일 미 상무부에 제출한 의견서에서 이같이 밝혔습니다.
정부는 한화큐셀과 OCI의 미국 내 태양광 관련 시설 투자를 언급하며 관세 등에서 제외해달라고 요청했습니다.
현재 트럼프 행정부는 폴리실리콘이 국가 안보에 중요하다고 보고 관세 등으로 수입을 제한할 필요가 있는지 관련법을 검토 중입니다.
