‘전북형 긴급복지지원’, 소득·재산 기준 낮춰

전북도는 '전북형 긴급복지지원사업' 지원 대상의 소득과 금융재산 기준을 낮춰 사회안전망을 강화했습니다.



소득 기준을 기존 기준중위소득 75퍼센트 초과부터 85퍼센트 이하까지에서 85퍼센트 이하로 확대했습니다.



금융재산 한도도 1인 가구 기준 8백39만 원에서 천39만 원으로 2백만 원 상향 조정했습니다.



전북도는 한해 백45가구 이상이 추가로 주거비와 의료비를 지원받을 것으로 추산했습니다.



