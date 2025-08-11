돌봄 공백 아동 가정에 화재감지기 등 지원
입력 2025.08.11 (10:21) 수정 2025.08.11 (15:14)
전북도소방본부는 돌봄 공백 어린이가 있는 가정에 화재 감지기 등을 무상 지원합니다.
신청하려면 살고 있는 아파트에 자동소화장치가 없고, 초등학생 이하 자녀가 있는 등 일정 조건을 갖춰야 합니다.
신청은 오는 11월까지 전북도소방본부나 거주지 소방서 누리집에서 할 수 있습니다.
전북도소방본부는 돌봄 공백 어린이가 있는 가정에 화재 감지기 등을 무상 지원합니다.
서윤덕 기자 duck@kbs.co.kr
