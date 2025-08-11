전주시, 빈집 밀집지역 방역 추진

동영상 고정 취소

전주시는 장기간 방치된 빈집이 밀집한 지역을 다음 달까지 집중 방역합니다.



방역기동반 등 58명은 빈집 밀집지역 천7백여 곳에서 방역 소독을 진행하며, 차량 연무소독은 광범위한 지역을 대상으로 실시합니다.



이와 별도로 시민들이 자주 이용하는 공원과 천변 등에 해충기피제 자동분사기 38대와 친환경 해충 유인 퇴치기 3백여 대를 설치해 운영합니다.



