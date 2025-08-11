전북 온열질환자 이송 2.4배 늘어
입력 2025.08.11 (10:22) 수정 2025.08.11 (15:15)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
불볕더위가 이어지면서 소방 당국의 온열질환자 이송도 급증했습니다.
전북도소방본부 자료를 보면 올해 들어 지난달까지 전북지역 온열질환 의심 구급 출동은 2백22건으로 지난해 같은 기간 93건보다 2.4배 늘었습니다.
전북도소방본부 자료를 보면 올해 들어 지난달까지 전북지역 온열질환 의심 구급 출동은 2백22건으로 지난해 같은 기간 93건보다 2.4배 늘었습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북 온열질환자 이송 2.4배 늘어
-
- 입력 2025-08-11 10:22:20
- 수정2025-08-11 15:15:00
불볕더위가 이어지면서 소방 당국의 온열질환자 이송도 급증했습니다.
전북도소방본부 자료를 보면 올해 들어 지난달까지 전북지역 온열질환 의심 구급 출동은 2백22건으로 지난해 같은 기간 93건보다 2.4배 늘었습니다.
전북도소방본부 자료를 보면 올해 들어 지난달까지 전북지역 온열질환 의심 구급 출동은 2백22건으로 지난해 같은 기간 93건보다 2.4배 늘었습니다.
-
- 안승길 기자의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.