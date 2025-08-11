전북 온열질환자 이송 2.4배 늘어

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

불볕더위가 이어지면서 소방 당국의 온열질환자 이송도 급증했습니다.



전북도소방본부 자료를 보면 올해 들어 지난달까지 전북지역 온열질환 의심 구급 출동은 2백22건으로 지난해 같은 기간 93건보다 2.4배 늘었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!