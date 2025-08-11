혁신당 “조국 사면 여부 결정 직후에 국회에서 의원단 기자회견”

조국혁신당이 조국 전 대표의 광복절 특별사면 여부가 결정된 이후 국회에서 기자회견을 열고 입장을 낼 예정입니다.



혁신당 윤재관 수석대변인은 오늘(11일) 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들을 만나 “국무회의 결과를 차분히 기다리고 있다”며 “(사면 여부 발표 직후) 김선민 대표 권한대행을 중심으로 해서 의원단에서 입장을 발표할 예정”이라고 밝혔습니다.



윤 수석대변인은 조 전 대표가 사면될 경우 계획을 묻는 기자의 질문에 “(조 전 대표가) 사면이 된다면 곧 100미터 달리기를 전속력을 달릴 거라고 예상하는데 그렇지 않을 것”이라면서 “출발선에 선 마라토너의 입장이 되지 않을까 생각한다”고 말했습니다.



이어 “내년 지방선거에서 선수로서 뛰는 문제를 상정하고 서울이 좋냐, 부산이 좋냐 아니면 재·보궐이 좋냐 예단할 문제는 아닌 거 같다”며 “사면이 결정되지도 않아서 당에서는 그 부분에 대한 입장을 밝히는 것은 매우 부적절하다”고 전했습니다.



이재명 대통령은 오늘 임시 국무회의를 열고 광복절 특별사면에 대한 결론을 내릴 예정입니다.



앞서 법무부 사면심사위는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 광복절 특별사면·복권 대상자로 결정해 이 대통령에게 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!