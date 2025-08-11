혁신당 “조국 사면 여부 결정 직후에 국회에서 의원단 기자회견”
입력 2025.08.11 (10:24) 수정 2025.08.11 (10:42)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
조국혁신당이 조국 전 대표의 광복절 특별사면 여부가 결정된 이후 국회에서 기자회견을 열고 입장을 낼 예정입니다.
혁신당 윤재관 수석대변인은 오늘(11일) 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들을 만나 “국무회의 결과를 차분히 기다리고 있다”며 “(사면 여부 발표 직후) 김선민 대표 권한대행을 중심으로 해서 의원단에서 입장을 발표할 예정”이라고 밝혔습니다.
윤 수석대변인은 조 전 대표가 사면될 경우 계획을 묻는 기자의 질문에 “(조 전 대표가) 사면이 된다면 곧 100미터 달리기를 전속력을 달릴 거라고 예상하는데 그렇지 않을 것”이라면서 “출발선에 선 마라토너의 입장이 되지 않을까 생각한다”고 말했습니다.
이어 “내년 지방선거에서 선수로서 뛰는 문제를 상정하고 서울이 좋냐, 부산이 좋냐 아니면 재·보궐이 좋냐 예단할 문제는 아닌 거 같다”며 “사면이 결정되지도 않아서 당에서는 그 부분에 대한 입장을 밝히는 것은 매우 부적절하다”고 전했습니다.
이재명 대통령은 오늘 임시 국무회의를 열고 광복절 특별사면에 대한 결론을 내릴 예정입니다.
앞서 법무부 사면심사위는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 광복절 특별사면·복권 대상자로 결정해 이 대통령에게 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.
혁신당 윤재관 수석대변인은 오늘(11일) 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들을 만나 “국무회의 결과를 차분히 기다리고 있다”며 “(사면 여부 발표 직후) 김선민 대표 권한대행을 중심으로 해서 의원단에서 입장을 발표할 예정”이라고 밝혔습니다.
윤 수석대변인은 조 전 대표가 사면될 경우 계획을 묻는 기자의 질문에 “(조 전 대표가) 사면이 된다면 곧 100미터 달리기를 전속력을 달릴 거라고 예상하는데 그렇지 않을 것”이라면서 “출발선에 선 마라토너의 입장이 되지 않을까 생각한다”고 말했습니다.
이어 “내년 지방선거에서 선수로서 뛰는 문제를 상정하고 서울이 좋냐, 부산이 좋냐 아니면 재·보궐이 좋냐 예단할 문제는 아닌 거 같다”며 “사면이 결정되지도 않아서 당에서는 그 부분에 대한 입장을 밝히는 것은 매우 부적절하다”고 전했습니다.
이재명 대통령은 오늘 임시 국무회의를 열고 광복절 특별사면에 대한 결론을 내릴 예정입니다.
앞서 법무부 사면심사위는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 광복절 특별사면·복권 대상자로 결정해 이 대통령에게 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 혁신당 “조국 사면 여부 결정 직후에 국회에서 의원단 기자회견”
-
- 입력 2025-08-11 10:23:59
- 수정2025-08-11 10:42:40
조국혁신당이 조국 전 대표의 광복절 특별사면 여부가 결정된 이후 국회에서 기자회견을 열고 입장을 낼 예정입니다.
혁신당 윤재관 수석대변인은 오늘(11일) 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들을 만나 “국무회의 결과를 차분히 기다리고 있다”며 “(사면 여부 발표 직후) 김선민 대표 권한대행을 중심으로 해서 의원단에서 입장을 발표할 예정”이라고 밝혔습니다.
윤 수석대변인은 조 전 대표가 사면될 경우 계획을 묻는 기자의 질문에 “(조 전 대표가) 사면이 된다면 곧 100미터 달리기를 전속력을 달릴 거라고 예상하는데 그렇지 않을 것”이라면서 “출발선에 선 마라토너의 입장이 되지 않을까 생각한다”고 말했습니다.
이어 “내년 지방선거에서 선수로서 뛰는 문제를 상정하고 서울이 좋냐, 부산이 좋냐 아니면 재·보궐이 좋냐 예단할 문제는 아닌 거 같다”며 “사면이 결정되지도 않아서 당에서는 그 부분에 대한 입장을 밝히는 것은 매우 부적절하다”고 전했습니다.
이재명 대통령은 오늘 임시 국무회의를 열고 광복절 특별사면에 대한 결론을 내릴 예정입니다.
앞서 법무부 사면심사위는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 광복절 특별사면·복권 대상자로 결정해 이 대통령에게 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.
혁신당 윤재관 수석대변인은 오늘(11일) 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들을 만나 “국무회의 결과를 차분히 기다리고 있다”며 “(사면 여부 발표 직후) 김선민 대표 권한대행을 중심으로 해서 의원단에서 입장을 발표할 예정”이라고 밝혔습니다.
윤 수석대변인은 조 전 대표가 사면될 경우 계획을 묻는 기자의 질문에 “(조 전 대표가) 사면이 된다면 곧 100미터 달리기를 전속력을 달릴 거라고 예상하는데 그렇지 않을 것”이라면서 “출발선에 선 마라토너의 입장이 되지 않을까 생각한다”고 말했습니다.
이어 “내년 지방선거에서 선수로서 뛰는 문제를 상정하고 서울이 좋냐, 부산이 좋냐 아니면 재·보궐이 좋냐 예단할 문제는 아닌 거 같다”며 “사면이 결정되지도 않아서 당에서는 그 부분에 대한 입장을 밝히는 것은 매우 부적절하다”고 전했습니다.
이재명 대통령은 오늘 임시 국무회의를 열고 광복절 특별사면에 대한 결론을 내릴 예정입니다.
앞서 법무부 사면심사위는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 광복절 특별사면·복권 대상자로 결정해 이 대통령에게 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.
-
-
원동희 기자 eastshine@kbs.co.kr원동희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.