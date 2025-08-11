안중근 유묵·진관사 태극기…광복 80주년 특별전 개최

광복 80주년을 맞아 독립유산을 통해 광복의 의미를 조명하는 특별전이 열립니다.



국가유산청은 내일부터 10월까지 덕수궁 돈덕전에서 근대기 항일 독립유산 특별전 '빛을 담은 항일유산'을 개최한다고 오늘(11일) 밝혔습니다.



이번 전시는 개항기부터 대한제국, 일제강점기, 광복에 이르기까지의 항일 독립유산이 품고 있는 역사를 조명합니다.



전시에서는 전국 각지에 흩어져 있던 국가지정·등록문화유산을 포함한 항일유산 110여 점을 한자리에서 만나볼 수 있습니다.



특히 ▲안중근 의사의 유묵 '녹죽' ▲일제의 의병 탄압 행위를 확인할 수 있는 '한말 의병 관련 문서' ▲일장기 위에 먹으로 그린 태극기인 '서울 진관사 태극기' 등이 공개됩니다.



이번 특별전을 전국 곳곳에서 관람할 수 있도록 전시 기간 내 부산 근현대역사관, 광주 역사민속박물관, 울산박물관, 목포근대역사관 등 모두 4곳의 지역 박물관에서도 전시 부스를 운영합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



