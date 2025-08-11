양식장에서 작업하던 외국인 노동자 2명 감전 사고

동영상 고정 취소

어제(10일) 오후 4시 14분쯤 고흥군 두원면 한 양식장에서 외국인 근로자 2명이 감전됐습니다.



이들은 119에 의해 병원으로 이송됐지만 1명은 숨지고, 1명은 중태입니다.



경찰은 이들이 양식장에 설치된 담수정화시설 수중 모터 정비 작업 중 감전된 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



한편 전라남도는 양식장 안전관리 실태 점검 등을 추진하겠다고 밝혔습니다.



