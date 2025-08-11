930뉴스(광주)

금호타이어 공장 해체 폐기물 “덤프트럭 4천여 대 분량”

입력 2025.08.11 (10:26) 수정 2025.08.11 (15:30)

대형 화재가 난 금호타이어 광주공장 정련동 건물에 대한 해체 작업이 오늘(11)부터 시작됩니다.

금호타이어와 건축물 해체 시공사는 오는 11월 10일까지 지상 3층 규모의 건축물을 해체하는 과정에서 콘크리트와 건축혼합 폐기물이 9만 2천여톤, 25톤 덤프트럭 4천여 대 분량이 발생할 것으로 예측했습니다.

금호타이어와 시공사는 소음측정기를 설치하는 등 소음이나 분진 피해가 발생하지 않도록 한다는 계획입니다.

앞서 광주시의회 최지현 의원은 입장문을 내고 "철거 작업에서 발생할 수 있는 소음, 분진, 2차 화학물질 노출 등 주민 피해가 우려된다"며 "공사계획과 절차를 공개하고 주민 불안 해소에 나서라"고 촉구했습니다.

