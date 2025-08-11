이정선 광주교육감, ‘리박스쿨’ 도서 학교 비치 사과

동영상 고정 취소

이정선 광주시교육감이 "최근 '리박스쿨' 관련 역사 왜곡 도서가 일부 학교에 비치된 사실을 확인했다"며 "깊이 사과드린다"고 밝혔습니다.



또 "해당 도서의 구입과 추천사 작성 경위의 사실관계를 철저히 조사하겠다"고 덧붙였습니다.



시교육청은 지난 7월 '리박스쿨' 교육 교재로 역사 왜곡 도서 논란이 됐던 책에 대한 전수 조사를 벌여 1개 학교에서 3권을 보유한 사실을 확인했고, 해당 도서가 도서 선정 절차를 거치지 않고 학교 사업비로 구입됐고, 광주지역 다른 학교 교사들이 추천사를 써 준 사실도 함께 드러났습니다.



