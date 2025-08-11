고흥·함평·곡성, 국토부 지역개발사업 선정

동영상 고정 취소

고흥과 함평, 곡성이 국토교통부 지역개발사업 공모에 선정돼 생활과 관광 인프라를 늘립니다.



최대 25억 원이 지원되는 '일반 공모'에 선정된 고흥과 함평에는 각각 주차타워 건립과 연계도로 확충 사업이 진행됩니다.



곡성은 7억 원이 투입되는 '소규모 공모'에 선정돼 옥과현 객사 터에 테마공간을 조성합니다.



국토부 지역개발사업은 낙후된 지역의 정주 여건을 개선하고 지역 경제를 활성화하기 위해 추진되며 올해는 지자체 25곳이 선정됐습니다.



