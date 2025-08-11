광주 금남로·충장로 공실률 심화…첨단지구 상권도 ‘흔들’
입력 2025.08.11 (10:28) 수정 2025.08.11 (15:33)
광주 대표 상권이었던 금남로와 충장로의 공실률이 전국 최상위권에 오르는 등 공실률이 심화하고 있습니다.
한국부동산원에 따르면 올해 2분기 광주 동구 금남로·충장로 6층 이상 오피스 공실률은 44.83%로, 울산 산정동 48.85%에 이어 전국 두 번째로 높았습니다.
- 입력 2025-08-11 10:28:55
- 수정2025-08-11 15:33:25
광주 대표 상권이었던 금남로와 충장로의 공실률이 전국 최상위권에 오르는 등 공실률이 심화하고 있습니다.
곽선정 기자 coolsun@kbs.co.kr
