칠곡 호국 평화기념관, 6·25전쟁 유물 공개 구입

칠곡호국평화기념관이 6·25전쟁 관련 유물을 공개 구입합니다.



구입 대상은 6·25전쟁 관련 역사나 생활 유물로, 불법 취득하거나 소장 경위가 분명하지 않은 유물은 구입 대상에서 제외됩니다.



유물 매도 신청은 지역 제한 없이 개인과 단체 누구나 가능하며, 오는 28일까지 신청서를 제출하면 됩니다.



