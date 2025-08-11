“탄소 중립으로 강력 태풍·폭우 막기 어려워”
입력 2025.08.11 (10:33) 수정 2025.08.11 (15:19)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이산화탄소 배출을 멈추는 탄소중립만으로는 강력한 태풍과 폭우의 위험을 막기 어렵다는 연구 결과가 나왔습니다.
포스텍 환경공학부 민승기 교수 연구팀이 대규모 기후모델을 이용해 앞으로 4백 년 간의 변화를 시뮬레이션 한 결과 탄소중립을 달성하더라도 앞으로 3백 년 동안 강력한 태풍이 지속되는 것으로 나타났습니다.
연구팀은 탄소 중립은 출발점일 뿐이며 현재 공기 중의 탄소를 줄이는 방식의 '탄소 마이너스' 목표가 필요하다고 설명했습니다.
포스텍 환경공학부 민승기 교수 연구팀이 대규모 기후모델을 이용해 앞으로 4백 년 간의 변화를 시뮬레이션 한 결과 탄소중립을 달성하더라도 앞으로 3백 년 동안 강력한 태풍이 지속되는 것으로 나타났습니다.
연구팀은 탄소 중립은 출발점일 뿐이며 현재 공기 중의 탄소를 줄이는 방식의 '탄소 마이너스' 목표가 필요하다고 설명했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “탄소 중립으로 강력 태풍·폭우 막기 어려워”
-
- 입력 2025-08-11 10:33:58
- 수정2025-08-11 15:19:55
이산화탄소 배출을 멈추는 탄소중립만으로는 강력한 태풍과 폭우의 위험을 막기 어렵다는 연구 결과가 나왔습니다.
포스텍 환경공학부 민승기 교수 연구팀이 대규모 기후모델을 이용해 앞으로 4백 년 간의 변화를 시뮬레이션 한 결과 탄소중립을 달성하더라도 앞으로 3백 년 동안 강력한 태풍이 지속되는 것으로 나타났습니다.
연구팀은 탄소 중립은 출발점일 뿐이며 현재 공기 중의 탄소를 줄이는 방식의 '탄소 마이너스' 목표가 필요하다고 설명했습니다.
포스텍 환경공학부 민승기 교수 연구팀이 대규모 기후모델을 이용해 앞으로 4백 년 간의 변화를 시뮬레이션 한 결과 탄소중립을 달성하더라도 앞으로 3백 년 동안 강력한 태풍이 지속되는 것으로 나타났습니다.
연구팀은 탄소 중립은 출발점일 뿐이며 현재 공기 중의 탄소를 줄이는 방식의 '탄소 마이너스' 목표가 필요하다고 설명했습니다.
-
-
김도훈 기자 kinchy@kbs.co.kr김도훈 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.