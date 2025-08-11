930뉴스(대구)

“탄소 중립으로 강력 태풍·폭우 막기 어려워”

입력 2025.08.11 (10:33) 수정 2025.08.11 (15:19)

이산화탄소 배출을 멈추는 탄소중립만으로는 강력한 태풍과 폭우의 위험을 막기 어렵다는 연구 결과가 나왔습니다.

포스텍 환경공학부 민승기 교수 연구팀이 대규모 기후모델을 이용해 앞으로 4백 년 간의 변화를 시뮬레이션 한 결과 탄소중립을 달성하더라도 앞으로 3백 년 동안 강력한 태풍이 지속되는 것으로 나타났습니다.

연구팀은 탄소 중립은 출발점일 뿐이며 현재 공기 중의 탄소를 줄이는 방식의 '탄소 마이너스' 목표가 필요하다고 설명했습니다.

김도훈
김도훈 기자

