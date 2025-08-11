“탄소 중립으로 강력 태풍·폭우 막기 어려워”

동영상 고정 취소

이산화탄소 배출을 멈추는 탄소중립만으로는 강력한 태풍과 폭우의 위험을 막기 어렵다는 연구 결과가 나왔습니다.



포스텍 환경공학부 민승기 교수 연구팀이 대규모 기후모델을 이용해 앞으로 4백 년 간의 변화를 시뮬레이션 한 결과 탄소중립을 달성하더라도 앞으로 3백 년 동안 강력한 태풍이 지속되는 것으로 나타났습니다.



연구팀은 탄소 중립은 출발점일 뿐이며 현재 공기 중의 탄소를 줄이는 방식의 '탄소 마이너스' 목표가 필요하다고 설명했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!