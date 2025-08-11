포항 북천수 등 천연기념물 지정 구역 확대

동영상 고정 취소

국가유산청이 천연기념물인 포항 북송리 북천수와 발산리 모감주나무, 병아리꽃나무 군락 지정구역 확대를 예고했습니다.



포항 흥해읍 북송리 북천수는 조선 순조 때 수해를 막기 위해 북천변을 따라 2.5㎞ 길이로 조성한 숲으로 2006년 천연기념물로 지정됐습니다.



동해면 발산리 모감주나무와 병아리꽃나무 군락은 1992년에 천연기념물로 지정됐습니다.



포항시는 지정 구역 확대가 최종 고시되면 후계목 육성과 체계적인 보존 관리를 추진할 방침입니다.



