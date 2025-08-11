“대구 동촌유원지 시설 노후화 대책 필요”

동영상 고정 취소

대구 동촌유원지의 시설 노후화에 대한 대책이 필요하다는 주장이 대구시의회에서 제기됐습니다.



박소영 시의원은 시정질문을 통해 동촌유원지는 대구 동구의 대표 관광명소이지만 2013년 4대강 정비사업 이후 12년이 지나면서 시설물과 편의시설의 노후화가 심각한 상황이라고 지적했습니다.



이에 따라 대구시는 동촌유원지 시설물 정비와 유선장 안전대책, 경관 개선 계획을 마련하라고 요구했습니다.



