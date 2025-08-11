930뉴스(창원)

[이번 주 경남] 시장·군수 정책회의…80주년 광복절 경축식

입력 2025.08.11 (10:36) 수정 2025.08.11 (15:09)

[앵커]

경남의 시장·군수들이 교통망과 수해 대책을 논의합니다.

80주년 광복절 경축식이 오는 금요일 창원에서 열립니다.

이번 주 경남, 송현준 기자입니다.

[리포트]

경남·부산 행정통합 공론화위원회가 내일 부산상수도사업본부에서 9차 회의를 개최합니다.

이번 회의에서는 경남도민과 부산시민 대상으로 행정통합 인지도 조사 일정을 논의합니다.

또, 경남과 부산의 균형발전을 위한 전략 도출 목표를 정합니다.

경남지사와 시장·군수들이 오는 수요일 경남도청에서 정책회의를 개최합니다.

이번 회의에서는 섬 연결 해상국도와 남부내륙철도 등 광역교통망 사업 전망과 수해 방지 대책에 대한 논의를 합니다.

또, 각 시·군의 현안 사업을 경남도에 건의합니다.

경남대학교와 연암공과대가 글로컬대학 본지정을 위한 신청서를 오는 목요일 제출합니다.

경남대학교는 '제조 인공지능 전환' 대학으로, 연암공과대는 울산과학대와 연합해 교육혁신과 산학협력 공동 추진을 핵심 방향으로 설정했습니다.

본지정 결과는 평가를 거쳐 다음 달 나올 예정입니다.

제80주년 광복절 경축식이 오는 금요일 오전, 창원컨벤션센터에서 열립니다.

이번 경축식에는 독립유공자 유가족과 도민 등 500여 명이 참석해 경남의 독립 유공자를 소개하고, 창작 뮤지컬과 만세삼창으로 광복의 숭고한 가치를 되새깁니다.

KBS 뉴스 송현준입니다.

영상편집:김진용

공지·정정

