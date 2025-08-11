낙동강청·창원시, 악취 배출 사업장 집중 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

낙동강유역환경청과 창원시가 다음 달까지 여름철 악취 배출 사업장 14곳을 합동 점검합니다.



이번 점검에서는 악취 방지시설의 정상 가동 여부와 주요 공정 설비의 밀폐 조치, 관리 상태 등을 확인하고, 법 위반 사업장에 대해서는 과태료 부과 등 행정조치를 합니다.



