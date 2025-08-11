창원시, 농업인 6백 명 ‘온열질환 예방 키트’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

창원시가 여름철 폭염에 대비해 농업인 6백여 명에게 온열질환 예방 키트를 나눠줍니다.



온열질환 예방 키트는 냉토시와 햇빛 차단용 모자 등으로 구성됐으며, 65살 이상 고령 농업인과 독거 농업인 등이 지원 대상입니다.



