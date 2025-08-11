창원 의신중 ‘그린스마트 미래학교’ 개관

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

창원시 마산합포구 의신중학교의 '그린스마트 미래학교' 공사가 마무리됐습니다.



'그린스마트 미래학교'는 40년 이상 낡은 학교 시설을 미래형 학교로 탈바꿈하는 것으로, 의신중학교에는 147억 원을 투입해 정보통신 기반 학습 시스템이 구축됐습니다.



