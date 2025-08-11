국립부곡병원, 경남 정신질환자 재활·정착 지원
입력 2025.08.11 (10:38) 수정 2025.08.11 (15:13)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국립부곡병원이 낮 동안 병동을 활용해 경남 전체 지역 정신질환자의 재활과 정착 등을 지원합니다.
이는 국립부곡병원의 정신질환 치료와 지원 사업 범위를 창녕군에서 경남 전체로 확대하는 것입니다.
경남에서는 양산과 진주, 창원과 김해, 고성 등 5개 시군을 제외한 13개 시군에 정신 재활시설이 설치돼 있지 않습니다.
이는 국립부곡병원의 정신질환 치료와 지원 사업 범위를 창녕군에서 경남 전체로 확대하는 것입니다.
경남에서는 양산과 진주, 창원과 김해, 고성 등 5개 시군을 제외한 13개 시군에 정신 재활시설이 설치돼 있지 않습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 국립부곡병원, 경남 정신질환자 재활·정착 지원
-
- 입력 2025-08-11 10:38:34
- 수정2025-08-11 15:13:44
국립부곡병원이 낮 동안 병동을 활용해 경남 전체 지역 정신질환자의 재활과 정착 등을 지원합니다.
이는 국립부곡병원의 정신질환 치료와 지원 사업 범위를 창녕군에서 경남 전체로 확대하는 것입니다.
경남에서는 양산과 진주, 창원과 김해, 고성 등 5개 시군을 제외한 13개 시군에 정신 재활시설이 설치돼 있지 않습니다.
이는 국립부곡병원의 정신질환 치료와 지원 사업 범위를 창녕군에서 경남 전체로 확대하는 것입니다.
경남에서는 양산과 진주, 창원과 김해, 고성 등 5개 시군을 제외한 13개 시군에 정신 재활시설이 설치돼 있지 않습니다.
-
-
황재락 기자 outfocus@kbs.co.kr황재락 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.