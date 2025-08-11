국립부곡병원, 경남 정신질환자 재활·정착 지원

동영상 고정 취소

국립부곡병원이 낮 동안 병동을 활용해 경남 전체 지역 정신질환자의 재활과 정착 등을 지원합니다.



이는 국립부곡병원의 정신질환 치료와 지원 사업 범위를 창녕군에서 경남 전체로 확대하는 것입니다.



경남에서는 양산과 진주, 창원과 김해, 고성 등 5개 시군을 제외한 13개 시군에 정신 재활시설이 설치돼 있지 않습니다.



