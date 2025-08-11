경남교육청, 2026학년도 공립 교사 790명 선발
입력 2025.08.11 (10:38) 수정 2025.08.11 (15:13)
경남교육청이 2026학년도 공립 유치원과 초중고, 특수학교 교사 790명을 선발합니다.
모집 인원은 유치원·초등·특수 부문 220여 명, 중등·보건 등 560여 명으로, 교원 수급과 인사 상황에 따라 최종 선발 인원이 달라질 수 있습니다.
모집 인원은 유치원·초등·특수 부문 220여 명, 중등·보건 등 560여 명으로, 교원 수급과 인사 상황에 따라 최종 선발 인원이 달라질 수 있습니다.
