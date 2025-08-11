울산 저연차 교사 퇴직률 해마다 증가

동영상 고정 취소

울산에서 교단을 떠나는 저연차 교사들이 해마다 늘고 있습니다.



국회 교육위원회 소속 김대식 의원이 교육부로부터 받은 자료를 보면 울산의 5년 미만 저연차 교사 퇴직률은 2022년 0.03%에서 2023년 0.07%, 2024년 0.11%로 늘었습니다.



지난해의 경우 7대 특·광역시 중 저연차 교사의 퇴직 비율이 가장 높았습니다.



