울산시, 도로·하수관 동시 시공…26억 절감
입력 2025.08.11 (10:41) 수정 2025.08.11 (15:37)
울산시가 도로 공사와 하수관로 공사를 동시에 시공해 예산 26억 원을 절감했습니다.
강동~방어진 하수관로 설치 사업과 도로 확·포장 공사를 연계해 재굴착에 따른 비용과 시민 불편을 줄였다는 게 울산시의 설명입니다.
울산시는 관련 조례 시행규칙을 개정해 앞으로도 병행 시공을 확대할 계획입니다.
