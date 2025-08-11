울산 전기차 등록대수 증가율 5대 광역시 최고

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

올해 상반기 울산의 전기차 등록 대수 증가율이 5대 광역시 가운데 가장 높았습니다.



국토교통부에 따르면 올해 6월 말 기준 울산의 자동차 누적 등록 대수는 60만 9,755대로 1년 전보다 1% 늘었습니다.



이 가운데 전기차는 1만 1,111대로 1년 새 13.2% 늘어 증가율이 5대 광역시 중 최고치를 기록했습니다.



