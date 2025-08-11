울주군, 차기 군금고 지정계획 공고
입력 2025.08.11 (10:43)
울산 울주군은 올해로 약정기간이 끝나는 금융기관 지정을 위해 차기 금고 지정 계획을 공고했습니다.
신청 대상은 울주군 내 본점 또는 지점을 둔 금융기관으로, 오는 18일부터 이틀 동안 군청 세무과에 제안신청서를 내면 됩니다.
울주군은 금고지정심의위원회 심의·평가를 거쳐 내년부터 3년간 운용 자금 예치와 관리 업무를 맡을 금고를 지정할 계획입니다.
