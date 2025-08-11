부산시, 고액 기부자 ‘명예의전당’ 추진
입력 2025.08.11 (10:44) 수정 2025.08.11 (15:15)
부산시가 고액 기부자를 기리기 위한 명예의 전당을 설치합니다.
명예의 전당은 고액 기부자의 이름 등 정보를 표출하는 대형 LED 전광판 형태로 설치되며, 부산사회복지공동모금회에 1억 원 이상을 한 번에 기부하거나 5년간 나눠 내기로 한 기부자들이 이름을 올리게 됩니다.
지난달 말 기준 부산 지역 고액 기부자는 393명, 나눔 명문 기업은 87곳으로 조사됐습니다.
