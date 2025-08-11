부산시, 고액 기부자 ‘명예의전당’ 추진

동영상 고정 취소

부산시가 고액 기부자를 기리기 위한 명예의 전당을 설치합니다.



명예의 전당은 고액 기부자의 이름 등 정보를 표출하는 대형 LED 전광판 형태로 설치되며, 부산사회복지공동모금회에 1억 원 이상을 한 번에 기부하거나 5년간 나눠 내기로 한 기부자들이 이름을 올리게 됩니다.



지난달 말 기준 부산 지역 고액 기부자는 393명, 나눔 명문 기업은 87곳으로 조사됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!