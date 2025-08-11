부산대 6·25 참전 유공자 명비 건립 추진
입력 2025.08.11 (10:44) 수정 2025.08.11 (15:15)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산대가 '부산대 6.25 참전 유공자 명비 건립'을 재추진합니다.
부산대는 올해 안에 교내 학군단 주변에 6.25 참전 유공자 명비를 건립할 예정이라고 밝혔습니다.
또 명비에 '부산대학교'라는 명칭을 넣기로 했습니다.
부산대 출신 6.25 참전유공자는 250여 명으로 추산됩니다.
부산대는 올해 안에 교내 학군단 주변에 6.25 참전 유공자 명비를 건립할 예정이라고 밝혔습니다.
또 명비에 '부산대학교'라는 명칭을 넣기로 했습니다.
부산대 출신 6.25 참전유공자는 250여 명으로 추산됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산대 6·25 참전 유공자 명비 건립 추진
-
- 입력 2025-08-11 10:44:48
- 수정2025-08-11 15:15:54
부산대가 '부산대 6.25 참전 유공자 명비 건립'을 재추진합니다.
부산대는 올해 안에 교내 학군단 주변에 6.25 참전 유공자 명비를 건립할 예정이라고 밝혔습니다.
또 명비에 '부산대학교'라는 명칭을 넣기로 했습니다.
부산대 출신 6.25 참전유공자는 250여 명으로 추산됩니다.
부산대는 올해 안에 교내 학군단 주변에 6.25 참전 유공자 명비를 건립할 예정이라고 밝혔습니다.
또 명비에 '부산대학교'라는 명칭을 넣기로 했습니다.
부산대 출신 6.25 참전유공자는 250여 명으로 추산됩니다.
-
-
장성길 기자 skjang@kbs.co.kr장성길 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.