부산콘서트홀 ‘교육용 오페라 시리즈’ 공연

부산콘서트홀이 교육용 오페라 시리즈인 '헬로 오페라 마에스트로'를 다음 달부터 개최합니다.



부산시는 이탈리아 작곡가 치마로사의 오페라, '일 마에스트로 디 카펠라'를 한글로 각색해 가족 맞춤형 교육 오페라로 제작했습니다.



티켓은 오는 13일부터 부산콘서트홀 누리집 등에서 구매할 수 있습니다.



