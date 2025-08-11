부산시 상수도사업본부 경영평가 ‘전국 1위’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산시 상수도사업본부가 행정안전부 상수도 분야 지방공기업 경영평가에서, 전국 1위를 차지했습니다.



부산시 상수도사업본부는 조직·인적자원관리와 재무관리, 사회적 책임 등 18개 지표 평가에서 88.43점을 얻어 최고점을 받았습니다.



부산시 상수도사업본부는 2016년 이후 6회 연속 최우수 기관으로 선정됐습니다.



