930뉴스(부산)

부산 외국인 관광객 지난해보다 24% 증가

입력 2025.08.11 (10:47) 수정 2025.08.11 (15:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

3년간 부산 구급대원 폭행 47건…91%가 취객

3년간 부산 구급대원 폭행 47건…91%가 취객
중국 스마트 제조 시장 진출 ‘무역사절단’ 모집

중국 스마트 제조 시장 진출 ‘무역사절단’ 모집

다음
부산을 찾은 외국인 관광객이 지난해보다 크게 늘어난 것으로 조사됐습니다.

부산관광공사는 올해 1월부터 5월까지 부산을 찾은 외국인 관광객 수는 모두 138만 3천여 명으로 지난해 같은 기간보다 23.7% 늘었다고 밝혔습니다.

특히 외국인 관광객 동향 집계 이래 가장 빠른 지난 4월에 누적 방문객 100만 명을 돌파했습니다.

부산시는 올해 외국인 관광객 300만 명 유치를 목표로 하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 부산 외국인 관광객 지난해보다 24% 증가
    • 입력 2025-08-11 10:47:18
    • 수정2025-08-11 15:19:45
    930뉴스(부산)
부산을 찾은 외국인 관광객이 지난해보다 크게 늘어난 것으로 조사됐습니다.

부산관광공사는 올해 1월부터 5월까지 부산을 찾은 외국인 관광객 수는 모두 138만 3천여 명으로 지난해 같은 기간보다 23.7% 늘었다고 밝혔습니다.

특히 외국인 관광객 동향 집계 이래 가장 빠른 지난 4월에 누적 방문객 100만 명을 돌파했습니다.

부산시는 올해 외국인 관광객 300만 명 유치를 목표로 하고 있습니다.
김영록
김영록 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.