부산 외국인 관광객 지난해보다 24% 증가
입력 2025.08.11 (10:47) 수정 2025.08.11 (15:19)
부산을 찾은 외국인 관광객이 지난해보다 크게 늘어난 것으로 조사됐습니다.
부산관광공사는 올해 1월부터 5월까지 부산을 찾은 외국인 관광객 수는 모두 138만 3천여 명으로 지난해 같은 기간보다 23.7% 늘었다고 밝혔습니다.
특히 외국인 관광객 동향 집계 이래 가장 빠른 지난 4월에 누적 방문객 100만 명을 돌파했습니다.
부산시는 올해 외국인 관광객 300만 명 유치를 목표로 하고 있습니다.
김영록 기자 kiyuro@kbs.co.kr
