문양목 지사 등 국외 안장 독립유공자 6위 모레 봉환식

국가보훈부는 광복 80년 만에 고국으로 돌아오는 미국과 브라질, 캐나다 안장 독립유공자 6명에 대한 유해 봉환식을 모레(13일) 오전 국립서울현충원 현충관에서 거행한다고 밝혔습니다.



이번에 고국으로 돌아오는 유공자는 문양목(1995년 독립장, 미국 안장)·김덕윤(1990년 애국장, 캐나다 안장)·김기주(1990년 애족장, 브라질 안장)·한응규(1990년 애족장, 브라질 안장)·임창모(2019년 애족장, 미국 안장)·김재은(2002년 애족장, 미국 안장) 지사입니다.



'조국을 향한 발걸음, 끝나지 않은 길'을 주제로 한 이번 봉환식에는 독립유공자 유족과 관계자 등 300여 명이 참석합니다.



헌정 공연에서는 독립유공자 홍창식(1990년 애족장)의 자녀인 뮤지컬 배우 홍지민이 정지용의 시 '그대들 돌아오시니'를 낭독하고, 국악인 이윤아가 도산 안창호 선생이 일제강점기에 지은 노래 '거국행'을 부릅니다.



건국훈장 헌정 후 추모 공연에서는 소프라노 손지수가 김소월의 시를 편곡한 곡 '초혼'을 노래합니다.



문양목 지사의 유해는 봉환식이 끝나면 출생지인 충남 태안 생가터 내 추모 사당에서 추모제를 거행한 후 대전현충원으로 봉송, 안장됩니다.



김덕윤 지사 등 독립유공자 5명의 유해는 모레 오후 대전현충원장 주관으로 안장식을 갖고 영면에 들어갑니다.



유해 봉환 독립유공자 중 문양목·김덕윤·김기주 지사는 배우자와 함께 안장될 예정입니다.



독립유공자 6명의 유해는 유족들과 함께 내일(12일) 인천국제공항을 통해 들어옵니다.



권오을 보훈부 장관이 공항에서 유해를 직접 영접할 예정입니다.



권 장관은 "여섯 분의 독립유공자를 비롯한 선열들의 숭고한 독립 정신을 알려 나가는 것은 물론, 국외 안장 독립유공자분들의 유해를 마지막 한 분까지 고국으로 모시는데 성심을 다하겠다"고 말했습니다.



이번에 모셔 오는 여섯 분까지 더하면 모두 155위의 독립유공자 유해가 국내로 봉환되는 것입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 보훈부 제공]



