보훈부, 광복절까지 전국 현충시설 실태점검

국가보훈부는 제80주년 광복절을 맞아 국내 독립운동 현충시설 1,001곳에 대해 실태점검을 한다고 오늘(11일) 밝혔습니다.



전국 27개 보훈관서 공무원들이 직접 시설을 찾아 시설 외관과 노후·안전관리 상태, 안내판, 주변 환경 등을 종합적으로 조사하는데, 점검 작업은 광복절 전까지 마칠 방침입니다.



보훈부는 건립된 지 50년 이상 된 시설 491곳은 별도로 관리하면서 안전 진단을 하는 등 집중적으로 관리해 나갈 예정입니다.



또, 보훈부는 현행 현충시설정보서비스(mfis.mpva.go.kr)의 '관리실태 신고'를 '국민의견'으로 개편해, 다음 달부터 개·보수가 필요한 현충시설에 대한 온라인 신고를 활성화해 나갈 계획입니다.



24개국 1,032곳에 달하는 국외 독립운동 사적지의 경우, 외교부·재외동포청·독립기념관 등 관계기관과의 긴밀한 협력으로 관리와 보존에 노력하고 있다고 보훈부는 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가보훈부 제공]



