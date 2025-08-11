국제

영국 “70살 이상 운전자, 시력검사 탈락 시 면허 박탈”

입력 2025.08.11 (10:55) 수정 2025.08.11 (11:03)

영국에서 70살 이상 운전자가 시력검사에 탈락하면 운전을 할 수 없도록 하는 방안이 추진됩니다.

영국 일간 더타임스는 현지시각 10일 영국 정부가 70살 이상 운전자에 대한 의무 시력 검사를 포함해 20여 년 만에 최대규모로 도로 안전 법규 개편에 나선다고 보도했습니다.

해당 개편안에 따르면 70살 이상이 되면 운전면허를 갱신해야 하는 3년마다 시력검사를 의무적으로 받고, 치매와 같은 질환에 대한 의료검진도 받아야 할 수 있습니다.

그동안 영국은 시력 문제로 인한 운전 능력 저하를 운전자가 스스로 신고하도록 해왔지만, 고령 운전자 교통사고 증가 추세에 대책 마련에 나선 셈입니다.

더타임스에 따르면 영국에서 60살 이상 운전자가 도로에서 사망자나 중상자가 발생한 사고에 연루된 사례는 2010년 이후 47%나 증가했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

    • 입력 2025-08-11 10:55:31
    • 수정2025-08-11 11:03:17
    국제
[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
양민효
양민효 기자

