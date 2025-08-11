정치

민주당 “김건희, 거짓말과 증거인멸 도 넘어…내일 꼭 구속되기를 기대”

입력 2025.08.11 (11:00) 수정 2025.08.11 (11:08)

더불어민주당은 내일(12일) 구속영장심사를 받는 김건희 여사의 거짓말과 증거인멸이 도를 넘었다고 비판하며 “꼭 구속되기를 기대한다”고 밝혔습니다.

민주당 정청래 대표는 오늘(11일) 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “김건희 씨 주가 조작 의혹의 실체가 서서히 드러나고 있어 김건희 씨의 변명은 통하지 않을 것”이라며 “목걸이를 둘러싼 김건희 씨의 변명은 황당하기 짝이 없다”고 말했습니다.

정 대표는 “특검의 김건희 구속 영장에 김건희 문고리 3인방, 휴대전화 초기화 등 증거 인멸에 대한 우려가 적시돼 있다고 한다”면서 “피의자들과의 말 맞추기, 증거 인멸에 대한 강한 의지가 확인된 만큼 구속 수사는 불가피해 보인다. 내일 김 씨가 구속될 것으로 보이는데 꼭 구속되기를 기대한다”고 강조했습니다.

정 대표는 특검을 향해서는 “법 앞에 모두가 평등해야 한다. 윤석열, 김건희 부부에 대한 더 이상의 관대함은 이제 없어야 할 것”이라며 “내란 종식은 법의 정의를 바로 세우는 것부터 시작될 것”이라고 덧붙였습니다.

전현희 수석최고위원도 “김건희의 노트북 포맷과 휴대전화 교체, 측근 행정관들의 휴대전화 초기화 등은 김건희의 증거인멸 우려가 현실임을 방증한다”면서 “희대의 국정농단범 김건희의 구속으로 법이 살아있음을 보여줘야 한다”고 말했습니다.

김병주 최고위원은 “김건희에 대한 16가지 의혹은 하나하나 중대 범죄에 해당하고, 법원은 더 이상 김건희의 불법과 범죄 은폐를 방조해서는 안 된다”면서 “특검의 구속영장(청구)을 받아들여 법 앞에 누구나 공정하고 평등하다는 사실을 역사에 남겨야 한다. 그것이 제2의 권력형 범죄를 막는 길임을 명심하기를 바란다”고 강조했습니다.

내일 오전 10시 10분 서울중앙지방법원은 자본시장법과 정치자금법 위반, 알선수재 혐의를 받는 김건희 여사에 대한 구속영장심사를 진행합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

오대성
오대성 기자

