평택 공장서 안전사고로 1명 심정지…경기 광주서도 1명 사망

오늘(11일) 아침 경기 평택과 광주의 사업장에서 안전사고가 잇따라 발생해 1명이 크게 다치고 1명이 숨졌습니다.



우선 아침 7시 10분쯤 경기 평택시 포승읍 만호리의 한 자동차 부품 제조공장에서 40대 남성 1명이 작업 도중 기계에 끼여 중상을 입었습니다.



남성은 심정지 상태로 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.



공장 점검 팀장인 이 남성은 기계를 점검하던 도중 끼임 사고를 당한 것으로 파악됐습니다.



경찰은 "작업 전 전원을 껐는지 등 안전 수칙 준수 여부 조사 중"이라고 밝혔습니다.



이어 아침 7시 20분쯤에는 경기 광주시 고산동의 한 업체에서 40대 남성이 철제 빔(beam)에 맞아 숨졌습니다.



이 남성은 해당 업체 대표로, 당시 지게차로 철제 빔을 옮기는 일을 지휘하다 사고를 당한 것으로 파악됐습니다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!