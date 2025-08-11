‘패치형·밴드형’ 모기기피제, ‘의약외품’ 아냐…“성분 확인 뒤 구매해야”

서울시보건환경연구원이 시중에 판매 중인 모기기피제들의 성분과 안전성을 분석한 결과 패치형과 밴드형 제품은 모두 의약외품이 아닌 생활화학제품으로 확인됐다고 밝혔습니다.



연구원은 오늘(11일) 스프레이형, 롤온형, 패치형, 밴드형 등 52건의 모기기피제를 수거해 조사한 결과 28건은 의약외품으로 확인됐고, 나머지는 공산품, 안전확인대상생활화학제품, 화장품이었다고 설명했습니다.



특히 패치형과 밴드형 제품은 모두 의약외품이 아닌 것으로 확인됐으며, ‘방향제’나 ‘날벌레용 기피제’ 등으로 분류된 안전확인대상생활화학제품이었다고 덧붙였습니다.



의약외품은 질병의 치료와 예방을 위한 제품으로, 의사의 처방 없이 편의점과 마트 등에서 구매할 수 있습니다.



연구원은 특히 ‘썸머패치’, ‘썸머밴드’ 등의 명칭을 사용하는 일부 제품은 소비자가 의약외품으로 오인할 우려가 있으며, 해당 제품의 주성분은 천연 정유 성분인 시트로넬라 오일이라고 설명했습니다.



시트로넬라 오일은 기피 효과 부족으로 2017년 이후 의약외품 허가 대상에서 제외됐고, 제라니올, 시트로넬올, 리날룰 등 알레르기 반응을 유발할 수 있는 성분이 자연적으로 포함될 수 있습니다.



연구원은 또 조사 대상 52건 중 39건에서 알레르기 유발 성분이 0.01% 이상 함유되어 있었으며, 일부 생활화학제품에서는 발암가능물질인 메틸유게놀도 미량 확인됐다고 밝혔습니다.



연구원은 의약외품의 경우 성분 기준과 표시 의무가 엄격하게 관리되는 반면 공산품은 성분 표시 의무가 없는 만큼, 모기기피제를 구매할 때 의약외품 표시 여부를 먼저 확인하고 유효 성분을 비교해 사용하는 것이 안전하다고 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]



