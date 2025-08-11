사회

‘패치형·밴드형’ 모기기피제, ‘의약외품’ 아냐…“성분 확인 뒤 구매해야”

입력 2025.08.11 (11:17) 수정 2025.08.11 (11:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울시보건환경연구원이 시중에 판매 중인 모기기피제들의 성분과 안전성을 분석한 결과 패치형과 밴드형 제품은 모두 의약외품이 아닌 생활화학제품으로 확인됐다고 밝혔습니다.

연구원은 오늘(11일) 스프레이형, 롤온형, 패치형, 밴드형 등 52건의 모기기피제를 수거해 조사한 결과 28건은 의약외품으로 확인됐고, 나머지는 공산품, 안전확인대상생활화학제품, 화장품이었다고 설명했습니다.

특히 패치형과 밴드형 제품은 모두 의약외품이 아닌 것으로 확인됐으며, ‘방향제’나 ‘날벌레용 기피제’ 등으로 분류된 안전확인대상생활화학제품이었다고 덧붙였습니다.

의약외품은 질병의 치료와 예방을 위한 제품으로, 의사의 처방 없이 편의점과 마트 등에서 구매할 수 있습니다.

연구원은 특히 ‘썸머패치’, ‘썸머밴드’ 등의 명칭을 사용하는 일부 제품은 소비자가 의약외품으로 오인할 우려가 있으며, 해당 제품의 주성분은 천연 정유 성분인 시트로넬라 오일이라고 설명했습니다.

시트로넬라 오일은 기피 효과 부족으로 2017년 이후 의약외품 허가 대상에서 제외됐고, 제라니올, 시트로넬올, 리날룰 등 알레르기 반응을 유발할 수 있는 성분이 자연적으로 포함될 수 있습니다.

연구원은 또 조사 대상 52건 중 39건에서 알레르기 유발 성분이 0.01% 이상 함유되어 있었으며, 일부 생활화학제품에서는 발암가능물질인 메틸유게놀도 미량 확인됐다고 밝혔습니다.

연구원은 의약외품의 경우 성분 기준과 표시 의무가 엄격하게 관리되는 반면 공산품은 성분 표시 의무가 없는 만큼, 모기기피제를 구매할 때 의약외품 표시 여부를 먼저 확인하고 유효 성분을 비교해 사용하는 것이 안전하다고 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘패치형·밴드형’ 모기기피제, ‘의약외품’ 아냐…“성분 확인 뒤 구매해야”
    • 입력 2025-08-11 11:17:20
    • 수정2025-08-11 11:25:38
    사회
서울시보건환경연구원이 시중에 판매 중인 모기기피제들의 성분과 안전성을 분석한 결과 패치형과 밴드형 제품은 모두 의약외품이 아닌 생활화학제품으로 확인됐다고 밝혔습니다.

연구원은 오늘(11일) 스프레이형, 롤온형, 패치형, 밴드형 등 52건의 모기기피제를 수거해 조사한 결과 28건은 의약외품으로 확인됐고, 나머지는 공산품, 안전확인대상생활화학제품, 화장품이었다고 설명했습니다.

특히 패치형과 밴드형 제품은 모두 의약외품이 아닌 것으로 확인됐으며, ‘방향제’나 ‘날벌레용 기피제’ 등으로 분류된 안전확인대상생활화학제품이었다고 덧붙였습니다.

의약외품은 질병의 치료와 예방을 위한 제품으로, 의사의 처방 없이 편의점과 마트 등에서 구매할 수 있습니다.

연구원은 특히 ‘썸머패치’, ‘썸머밴드’ 등의 명칭을 사용하는 일부 제품은 소비자가 의약외품으로 오인할 우려가 있으며, 해당 제품의 주성분은 천연 정유 성분인 시트로넬라 오일이라고 설명했습니다.

시트로넬라 오일은 기피 효과 부족으로 2017년 이후 의약외품 허가 대상에서 제외됐고, 제라니올, 시트로넬올, 리날룰 등 알레르기 반응을 유발할 수 있는 성분이 자연적으로 포함될 수 있습니다.

연구원은 또 조사 대상 52건 중 39건에서 알레르기 유발 성분이 0.01% 이상 함유되어 있었으며, 일부 생활화학제품에서는 발암가능물질인 메틸유게놀도 미량 확인됐다고 밝혔습니다.

연구원은 의약외품의 경우 성분 기준과 표시 의무가 엄격하게 관리되는 반면 공산품은 성분 표시 의무가 없는 만큼, 모기기피제를 구매할 때 의약외품 표시 여부를 먼저 확인하고 유효 성분을 비교해 사용하는 것이 안전하다고 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]
정연욱
정연욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…<br>尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
북 한미훈련 반발…“한계선 <br>넘는 도발에 주권적 권리행사”

북 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.