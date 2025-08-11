광주신세계·롯데백화점 폭발물 신고 접수…경찰 수색 중

광주광역시의 대형 백화점을 폭파하겠다는 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰습니다.



광주경찰청은 오늘(11일) 오전 9시쯤 광주시 동구 대인동 롯데백화점에 폭발물을 설치하겠다는 신고가 접수돼 현장에 경력과 탐지견 등을 배치하고 수색을 진행하고 있습니다.



경찰은 최초 신고를 받은 서울청으로부터 공조 요청을 받아 현장 수색에 나섰고, 신고 내용 외에도 광천동 신세계백화점 주소가 첨부돼 해당 지역에도 경력을 보냈다고 밝혔습니다.



이에 따라 신세계백화점과 롯데백화점 측은 대피 방송과 함께 직원과 이용객을 내보내고 영업을 중단한 상태입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 광주경찰청 제공]



