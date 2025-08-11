사회

광주신세계·롯데백화점 폭발물 신고 접수…경찰 수색 중

입력 2025.08.11 (11:20) 수정 2025.08.11 (11:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광주광역시의 대형 백화점을 폭파하겠다는 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰습니다.

광주경찰청은 오늘(11일) 오전 9시쯤 광주시 동구 대인동 롯데백화점에 폭발물을 설치하겠다는 신고가 접수돼 현장에 경력과 탐지견 등을 배치하고 수색을 진행하고 있습니다.

경찰은 최초 신고를 받은 서울청으로부터 공조 요청을 받아 현장 수색에 나섰고, 신고 내용 외에도 광천동 신세계백화점 주소가 첨부돼 해당 지역에도 경력을 보냈다고 밝혔습니다.

이에 따라 신세계백화점과 롯데백화점 측은 대피 방송과 함께 직원과 이용객을 내보내고 영업을 중단한 상태입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 광주경찰청 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 광주신세계·롯데백화점 폭발물 신고 접수…경찰 수색 중
    • 입력 2025-08-11 11:20:56
    • 수정2025-08-11 11:26:01
    사회
광주광역시의 대형 백화점을 폭파하겠다는 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰습니다.

광주경찰청은 오늘(11일) 오전 9시쯤 광주시 동구 대인동 롯데백화점에 폭발물을 설치하겠다는 신고가 접수돼 현장에 경력과 탐지견 등을 배치하고 수색을 진행하고 있습니다.

경찰은 최초 신고를 받은 서울청으로부터 공조 요청을 받아 현장 수색에 나섰고, 신고 내용 외에도 광천동 신세계백화점 주소가 첨부돼 해당 지역에도 경력을 보냈다고 밝혔습니다.

이에 따라 신세계백화점과 롯데백화점 측은 대피 방송과 함께 직원과 이용객을 내보내고 영업을 중단한 상태입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 광주경찰청 제공]
김정대
김정대 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…<br>尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
북 한미훈련 반발…“한계선 <br>넘는 도발에 주권적 권리행사”

북 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.