정치

민주당, 이춘석 지역구 전북 익산 갑 ‘사고지구당’ 판정

입력 2025.08.11 (11:27) 수정 2025.08.11 (11:27)

더불어민주당이 주식 차명 거래 의혹으로 자진 탈당한 이춘석 의원의 지역구인 전북 익산 갑을 사고지구당으로 지정했습니다.

민주당 권향엽 대변인은 오늘(11일) 국회에서 열린 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “전북 익산시 갑을 사고지구당 판정했다”며 “직무대행은 추후 인선을 발표하겠다”고 밝혔습니다.

또 “조직강화특위를 구성해 당무위원회에 부의했고, 평당원 최고위원 선출 준비단 구성도 의결했다. 2026년 지방선거 기획단 설치도 구성했고 단장은 조승래 사무총장”이라고 전했습니다.

권 대변인은 경찰이 오늘 이춘석 의원실에 대한 압수수색 영장을 집행한 데 대해서는 “이미 자진 탈당한 상태라 당의 입장을 추가할 것은 없다”고 선을 그었습니다.

평당원 최고위원 선출 시점과 방법에 대해서는 “(최고위 회의에서) 구체적인 이야기가 있지는 않았다”면서 “준비단이 프로세스를 정하면 아마 공고가 나가게 될 것”이라고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
이예린
이예린 기자

