광복절 연휴 ‘택배 쉬는 날’ 업체별로 달라…2일~5일 휴무

입력 2025.08.11 (11:32) 수정 2025.08.11 (11:34)

광복절 연휴의 ‘택배 쉬는 날’이 올해는 업체마다 날짜와 기간이 달라집니다.

CJ대한통운과 한진은 오는 14~15일 이틀 동안 배송을 안 합니다. 이에 따라 13일부터 신선·냉장·냉동식품 등 단기 보관 상품의 집화를 중단합니다.

롯데글로벌로지스와 로젠택배는 광복절인 15~17일 사흘 동안 배송을 하지 않습니다.

우체국 소포는 14~18일 닷새 동안 쉽니다. 우체국 소포위탁 배달원은 원래 월요일에 쉬고, 화요일부터 토요일까지 주 5일 근무합니다.

우정사업본부는 이번 달 14일과 16일을 소포위탁 배달원의 하계 휴무일로 지정했습니다. 광복절인 15일과 월요일인 18일은 본래 휴무일이지만, 18일의 경우 원하는 소포위탁 배달원은 근무하기로 했습니다.

다만, 쿠팡 로켓배송과 SSG닷컴의 쓱 배송, 컬리의 새벽 배송은 평소대로 이뤄집니다.

GS25와 CU, 세븐일레븐 편의점의 자체 배송망을 이용하는 반값 택배와 알뜰 택배, 착한 택배도 휴무 없이 운영될 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

최지현
최지현

