사회

택배 노조 “쿠팡, 택배 없는 날 동참 안 하면 로켓배송 멈출 것”

입력 2025.08.11 (11:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

택배 노조가 광복절 연휴인 8월 14일 ‘택배 없는 날’에 쿠팡의 동참을 촉구하며, 동참하지 않으면 당일 배송을 멈추겠다고 밝혔습니다.

공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회와 서비스연맹 전국택배노동조합 쿠팡본부 등은 오늘(11일) 오전 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 기자회견을 열고 “쿠팡은 택배 없는 날에 동참하라”고 목소리를 높였습니다.

이들은 “8월 14일 택배 없는 날이 쿠팡에서 일하는 물류센터 노동자들과 택배 노동자들이 유급 여름휴가를 보장받는 날이 됐으면 한다”고 밝혔습니다.

주요 택배 업체들은 광복절 전날인 8월 14일을 ‘택배 없는 날’로 정해 택배 기사들의 휴무일로 운영하고 있습니다.

‘택배 없는 날’은 업계 자율 규약으로, 쿠팡은 그동안 ‘택배 없는 날’에 동참하지 않았습니다.

택배 노조는 “8월 14일이 택배 없는 날로 지정됐던 건 여름의 한가운데 하루라도 휴식을 보장해 노동자들의 생명과 건강을 지키기 위함”이라며 “주요 택배사 중 유일하게 쿠팡만 택배 없는 날에 동참하지 않고 있다”고 비판했습니다.

택배 노조는 “쿠팡이 택배 없는 날에 동참하지 않는다면, 쿠팡 물류센터 노동자들과 시민사회가 8월 14일 쿠팡과 로켓배송을 멈추겠다”고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 택배 노조 “쿠팡, 택배 없는 날 동참 안 하면 로켓배송 멈출 것”
    • 입력 2025-08-11 11:37:15
    사회
택배 노조가 광복절 연휴인 8월 14일 ‘택배 없는 날’에 쿠팡의 동참을 촉구하며, 동참하지 않으면 당일 배송을 멈추겠다고 밝혔습니다.

공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회와 서비스연맹 전국택배노동조합 쿠팡본부 등은 오늘(11일) 오전 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 기자회견을 열고 “쿠팡은 택배 없는 날에 동참하라”고 목소리를 높였습니다.

이들은 “8월 14일 택배 없는 날이 쿠팡에서 일하는 물류센터 노동자들과 택배 노동자들이 유급 여름휴가를 보장받는 날이 됐으면 한다”고 밝혔습니다.

주요 택배 업체들은 광복절 전날인 8월 14일을 ‘택배 없는 날’로 정해 택배 기사들의 휴무일로 운영하고 있습니다.

‘택배 없는 날’은 업계 자율 규약으로, 쿠팡은 그동안 ‘택배 없는 날’에 동참하지 않았습니다.

택배 노조는 “8월 14일이 택배 없는 날로 지정됐던 건 여름의 한가운데 하루라도 휴식을 보장해 노동자들의 생명과 건강을 지키기 위함”이라며 “주요 택배사 중 유일하게 쿠팡만 택배 없는 날에 동참하지 않고 있다”고 비판했습니다.

택배 노조는 “쿠팡이 택배 없는 날에 동참하지 않는다면, 쿠팡 물류센터 노동자들과 시민사회가 8월 14일 쿠팡과 로켓배송을 멈추겠다”고 밝혔습니다.
신지수
신지수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…<br>尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
북 한미훈련 반발…“한계선 <br>넘는 도발에 주권적 권리행사”

북 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.