택배 노조 “쿠팡, 택배 없는 날 동참 안 하면 로켓배송 멈출 것”

택배 노조가 광복절 연휴인 8월 14일 ‘택배 없는 날’에 쿠팡의 동참을 촉구하며, 동참하지 않으면 당일 배송을 멈추겠다고 밝혔습니다.



공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회와 서비스연맹 전국택배노동조합 쿠팡본부 등은 오늘(11일) 오전 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 기자회견을 열고 “쿠팡은 택배 없는 날에 동참하라”고 목소리를 높였습니다.



이들은 “8월 14일 택배 없는 날이 쿠팡에서 일하는 물류센터 노동자들과 택배 노동자들이 유급 여름휴가를 보장받는 날이 됐으면 한다”고 밝혔습니다.



주요 택배 업체들은 광복절 전날인 8월 14일을 ‘택배 없는 날’로 정해 택배 기사들의 휴무일로 운영하고 있습니다.



‘택배 없는 날’은 업계 자율 규약으로, 쿠팡은 그동안 ‘택배 없는 날’에 동참하지 않았습니다.



택배 노조는 “8월 14일이 택배 없는 날로 지정됐던 건 여름의 한가운데 하루라도 휴식을 보장해 노동자들의 생명과 건강을 지키기 위함”이라며 “주요 택배사 중 유일하게 쿠팡만 택배 없는 날에 동참하지 않고 있다”고 비판했습니다.



택배 노조는 “쿠팡이 택배 없는 날에 동참하지 않는다면, 쿠팡 물류센터 노동자들과 시민사회가 8월 14일 쿠팡과 로켓배송을 멈추겠다”고 밝혔습니다.



