영상K

이스라엘, 알자지라 기자 4명에 조준 폭격…“하마스 대원” [지금뉴스]

입력 2025.08.11 (11:44) 수정 2025.08.11 (11:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

가자지구를 취재 중이던 알자지라 기자 4명이 이스라엘의 공격을 받고 사망했습니다.

알자지라 등에 따르면 현지시각 10일 오후 이스라엘군이 가자지구의 알시파 병원 정문 인근 취재용 텐트를 공격해 아나스 알 샤리프 특파원 등 알자지라 소속 기자 4명을 포함한 7명이 사망했습니다.

조준 폭격이었던 것으로 알려집니다.

이스라엘방위군은 폭격 후 사망한 기자 중 특히 28살 알 샤리프 특파원에 대해 언급했습니다.

하마스 테러팀의 수장이었고, 이스라엘군과 민간인을 향한 로켓포 공격을 주도했던 자라고 주장한 겁니다.

개인 근무일지, 임금 기록 등 그가 하마스 대원이라는 증거도 갖고 있다고 전했습니다.

알 샤리프는 사망 직전 소셜미디어 X에 폭격 소식을 전했습니다.

그가 남긴 마지막 영상에는 이스라엘의 폭격으로 추정되는 어두움 속 섬광과 큰 소리가 담겨있습니다.

알 샤리프는 "나는 침묵한 자들, 우리 죽음을 용인한 자들, 우리 숨결을 질식시킨 자들을 신이 목도하길 바라면서 진실을 왜곡하지 않고 있는 그대로 전하는 것을 주저하지 않았다"고 밝혔습니다.

알자지라 측은 이번 사건을 "언론의 자유에 대한 노골적이고 계획적인 공격"이라고 비판했습니다.

또 "알 샤리프의 일과는 아침부터 저녁까지 카메라 앞에 서는 것 뿐이었다"며 "그가 하마스 대원이었다는 이스라엘군 주장은 근거가 없다"고 반박했습니다.

알자지라는 카타르 왕실의 지원을 받는 아랍권 최대 언론사로 이스라엘군은 2023년 가자지구 전쟁 발발 이후 알자지라가 이스라엘에 불리한 보도를 한다고 비판해왔습니다.

(영상편집: 오미랑)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이스라엘, 알자지라 기자 4명에 조준 폭격…“하마스 대원” [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-11 11:44:53
    • 수정2025-08-11 11:46:05
    영상K
가자지구를 취재 중이던 알자지라 기자 4명이 이스라엘의 공격을 받고 사망했습니다.

알자지라 등에 따르면 현지시각 10일 오후 이스라엘군이 가자지구의 알시파 병원 정문 인근 취재용 텐트를 공격해 아나스 알 샤리프 특파원 등 알자지라 소속 기자 4명을 포함한 7명이 사망했습니다.

조준 폭격이었던 것으로 알려집니다.

이스라엘방위군은 폭격 후 사망한 기자 중 특히 28살 알 샤리프 특파원에 대해 언급했습니다.

하마스 테러팀의 수장이었고, 이스라엘군과 민간인을 향한 로켓포 공격을 주도했던 자라고 주장한 겁니다.

개인 근무일지, 임금 기록 등 그가 하마스 대원이라는 증거도 갖고 있다고 전했습니다.

알 샤리프는 사망 직전 소셜미디어 X에 폭격 소식을 전했습니다.

그가 남긴 마지막 영상에는 이스라엘의 폭격으로 추정되는 어두움 속 섬광과 큰 소리가 담겨있습니다.

알 샤리프는 "나는 침묵한 자들, 우리 죽음을 용인한 자들, 우리 숨결을 질식시킨 자들을 신이 목도하길 바라면서 진실을 왜곡하지 않고 있는 그대로 전하는 것을 주저하지 않았다"고 밝혔습니다.

알자지라 측은 이번 사건을 "언론의 자유에 대한 노골적이고 계획적인 공격"이라고 비판했습니다.

또 "알 샤리프의 일과는 아침부터 저녁까지 카메라 앞에 서는 것 뿐이었다"며 "그가 하마스 대원이었다는 이스라엘군 주장은 근거가 없다"고 반박했습니다.

알자지라는 카타르 왕실의 지원을 받는 아랍권 최대 언론사로 이스라엘군은 2023년 가자지구 전쟁 발발 이후 알자지라가 이스라엘에 불리한 보도를 한다고 비판해왔습니다.

(영상편집: 오미랑)
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…<br>尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
북 한미훈련 반발…“한계선 <br>넘는 도발에 주권적 권리행사”

북 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.