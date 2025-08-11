통일부, 북한의 한미훈련 반발 담화에 “위협보다는 입장 표명”

통일부는 북한이 11일 한미의 ‘을지 자유의 방패(UFS)’ 연합연습 실시 발표에 반발 담화를 낸 데 대해 “군사적 위협보다는 입장 표명에 중점을 둔 것으로 본다”고 평가했습니다.



구병삼 통일부 대변인은 이날 정부서울청사에서 열린 정례브리핑에서 노광철 북한 국방상의 담화에 대한 평가를 묻자 “표현 수위를 조절하며 비교적 절제된 어조를 사용했다”며 이같이 답했습니다.



다만 최근 수년과 비교하면 UFS 반발 담화의 격은 높아진 것입니다. 북한은 지난해 UFS 시작 하루 전 외무성 미국연구소 명의의 공보문을 냈고, 2023년에는 UFS 시작 이튿날 조선중앙통신에 논평이 실렸습니다.



구 대변인은 “한미 연합훈련은 전쟁을 억제하고 평화를 지키기 위해 연례적으로 실시하는 방어적 훈련의 성격임을 분명히 한다”며 “정부는 앞으로도 한반도의 평화 공조를 실현하기 위한 노력을 차분히 일관되게 추진해 나갈 것”이라고 강조했습니다.



노광철 북한 국방상은 이날 공개된 담화에서 “미한의 도발행위를 강력히 규탄하며 그것이 초래할 부정적 후과에 대해 엄중히 경고한다”고 밝히고, “계선을 넘어서는 그 어떤 도발행위에 대해서도 자위권 차원의 주권적 권리를 엄격히 행사할 것”이라고 경고했습니다.



한편 북한이 대남 확성기 일부를 철거하는 동향에 대해 구 대변인은 “우리 정부의 대북 확성기 철거에 대해 북한이 신속하게 대남 확성기 철거에 나선 데 대해 평가한다”고 밝혔습니다.



이어 “정부는 앞으로도 한반도 긴장 완화와 평화 분위기 조성을 위한 주도적 조치들을 일관되게 추진해 나갈 것”이라고 강조했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!