사회

‘시흥 흉기 살해범’ 차철남 “살인미수 혐의도 인정”

입력 2025.08.11 (11:58) 수정 2025.08.11 (11:58)

중국 국적 형제를 살해하고 내국인 2명을 추가로 살해하려다 미수에 그친 중국인 차철남이 두 번째 재판에서 살인미수 혐의에 대해서도 인정했습니다.

수원지법 안산지원 형사1부는 오늘(11일) 살인 및 살인미수 혐의로 기소된 차 씨에 대한 2차 재판을 열었습니다.

차 씨의 변호인은 “살인미수 혐의 모두 인정한다”고 밝혔고, 이에 재판장이 차철남에게 “변호인 얘기 다 들었죠? (살인미수 혐의) 인정한다는 건가요?”라고 묻자 차철남은 “다 인정합니다”라고 짧게 대답했습니다.

앞서 차철남은 지난달 9일 열린 1차 재판에서 살인 혐의는 인정하면서도 내국인 2명에 대한 살인미수 혐의에 대해서는 ‘고의가 없었다’며 부인한 바 있습니다.

차 씨는 지난 5월 17일 오후, 중국 국적의 50대 형제를 시흥시 정왕동에 있는 자신의 집과 인근에 있는 형제 집에서 잇따라 둔기로 살해한 혐의를 받습니다.

차 씨는 이틀 뒤인 19일 오전, 집 근처 편의점에서 60대 여성 점주를, 같은 날 오후 1시 20분쯤 한 체육공원에서 집 건물주 70대를 잇달아 흉기로 찔러 다치게 한 혐의도 받습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

  • ‘시흥 흉기 살해범’ 차철남 “살인미수 혐의도 인정”
    • 입력 2025-08-11 11:58:08
    • 수정2025-08-11 11:58:41
    사회
중국 국적 형제를 살해하고 내국인 2명을 추가로 살해하려다 미수에 그친 중국인 차철남이 두 번째 재판에서 살인미수 혐의에 대해서도 인정했습니다.

수원지법 안산지원 형사1부는 오늘(11일) 살인 및 살인미수 혐의로 기소된 차 씨에 대한 2차 재판을 열었습니다.

차 씨의 변호인은 “살인미수 혐의 모두 인정한다”고 밝혔고, 이에 재판장이 차철남에게 “변호인 얘기 다 들었죠? (살인미수 혐의) 인정한다는 건가요?”라고 묻자 차철남은 “다 인정합니다”라고 짧게 대답했습니다.

앞서 차철남은 지난달 9일 열린 1차 재판에서 살인 혐의는 인정하면서도 내국인 2명에 대한 살인미수 혐의에 대해서는 ‘고의가 없었다’며 부인한 바 있습니다.

차 씨는 지난 5월 17일 오후, 중국 국적의 50대 형제를 시흥시 정왕동에 있는 자신의 집과 인근에 있는 형제 집에서 잇따라 둔기로 살해한 혐의를 받습니다.

차 씨는 이틀 뒤인 19일 오전, 집 근처 편의점에서 60대 여성 점주를, 같은 날 오후 1시 20분쯤 한 체육공원에서 집 건물주 70대를 잇달아 흉기로 찔러 다치게 한 혐의도 받습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
황다예
황다예 기자

