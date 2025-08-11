사회

서울남부교육지원청, ‘방과후 학생 동선 관리 시스템’ 시범 운영

입력 2025.08.11 (12:00) 수정 2025.08.11 (12:12)

서울시교육청 산하 남부교육지원청이 초등학교 저학년 학생들의 방과 후 안전 관리를 위한 동선 관리 시스템을 자체 개발해 운영에 들어갔습니다.

남부교육지원청은 자체 개발한 학생 동선 통합관리시스템인 ‘아이살핌e’를 내일(12일)부터 정식 운영한다고 밝혔습니다.

‘아이살핌e’는 학생들의 방과 후 시간표와 하교 방법 등을 통합 관리하는 시스템으로, 늘봄 실무 인력과 학교 보안관 등 교내 구성원이 실시간으로 확인할 수 있습니다.

그간 학생별 방과 후 시간표는 수기로만 기록돼 실시간 공유가 어렵다 보니, 소수의 늘봄 실무 인력이 학생들의 시간표를 파악하고 체계적으로 관리하는 데 어려움이 컸던 것으로 전해졌습니다.

남부교육지원청은 금천구와 구로구, 영등포구의 공립초등학교 60여 곳을 대상으로 ‘아이살핌e’ 시스템을 순차 도입할 방침입니다.

  서울남부교육지원청, '방과후 학생 동선 관리 시스템' 시범 운영
    입력 2025-08-11 12:00:51
    수정2025-08-11 12:12:36
    사회
고아름
고아름 기자

