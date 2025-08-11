대통령실 “브리핑 수어 통역…청각·언어장애인 정보 접근권 보장”
입력 2025.08.11 (12:00) 수정 2025.08.11 (12:10)
대통령실이 앞으로 브리핑룸에서 언론 브리핑을 할 때 수어 통역을 동시에 제공합니다.
대통령실은 오늘(11일) 보도자료를 통해 “이재명 대통령과 또 럼 베트남 당 서기장의 공동 언론 발표를 시작으로 브리핑 수어 통역 지원을 시작한다”며 “청각·언어장애인들의 정보 접근권을 보장하고 사회통합과 국정운영의 투명성을 강화하기 위한 조치”라고 밝혔습니다.
대통령실은 “대통령실에 전속 수어 통역사가 채용돼 수어 통역을 전담 지원하는 것은 역대 정부 최초로 청각·언어장애인들의 국정 참여 문턱을 낮추기 위한 것으로, 향후 통역 범위를 주요 행사까지 점차 확대해 나갈 계획”이라고 설명했습니다.
그러면서 “브리핑 수어 통역을 통해 청각·언어장애인들의 정보 접근성을 개선하여 국정 투명성이 한층 더 개선될 것으로 기대한다”며 “수어를 제1 언어로 사용하는 농인을 포함해 대한민국 국민 한분 한분이 소외당하지 않고 불편함 없는 사회를 만들 수 있도록 노력하겠다”고 강조했습니다.
- 입력 2025-08-11 12:00:52
- 수정2025-08-11 12:10:42
방준원 기자 pcbang@kbs.co.kr방준원 기자의 기사 모음
