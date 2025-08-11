뉴스 12

야 “조국·윤미향 사면 안 돼”…여 “김건희 구속 불가피”

입력 2025.08.11 (12:09) 수정 2025.08.11 (13:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이 대통령, 오늘 임시국무회의…조국·윤미향 등 사면 결론

이 대통령, 오늘 임시국무회의…조국·윤미향 등 사면 결론
북 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”

북 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”

다음
[앵커]

조국 전 조국혁신당 대표에 대한 광복절 특별사면이 임박했다는 관측 속에 정치권에선 공방이 이어졌습니다.

민주당은 김건희 여사 의혹의 실체가 드러나고 있다며 구속 수사를 촉구했습니다.

이원희 기자가 보도합니다.

[리포트]

조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 의원의 광복절 특사 추진에 국민의힘은 중단을 촉구했습니다.

여권의 내 편 감싸기로 광복절을 분열, 치욕의 장으로 만들고 있다고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "광복 80주년을 맞아 순국선열을 정면으로 모독하는 것입니다. 국민의힘은 그 어떤 비리 정치인에 대한 사면에도 반대합니다."]

정의당도 권영국 대표 명의 성명을 통해 조국 전 대표 사면은 국민적 공감대가 낮아 사회 통합을 저해할 거라며 반대 입장을 밝혔습니다.

민주당은 특별사면에 대한 언급 없이 내일 영장실질심사를 앞둔 김건희 여사 의혹 공세에 집중했습니다.

의혹의 실체가 드러나고 있는데도 김 여사의 거짓말과 증거인멸이 도를 넘었다며 반드시 구속 수사하라고 촉구했습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "윤석열·김건희 부부에 대한 더 이상의 관대함은 이제 없어야 할 것입니다. 내란의 종식은 법의 정의를 바로 세우는 것부터 시작될 것입니다."]

한편, 국민의힘은 당 대표 후보 합동연설회에서 소란을 일으킨 전한길 씨 징계 논의에 착수했습니다.

송언석 비대위원장 겸 원내대표는 당의 분열과 갈등을 조장한 전 씨의 죄질이 매우 엄중하다며 윤리위원회의 조속한 결론을 당부했습니다.

KBS 뉴스 이원희입니다.

영상편집:조완기

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 야 “조국·윤미향 사면 안 돼”…여 “김건희 구속 불가피”
    • 입력 2025-08-11 12:09:01
    • 수정2025-08-11 13:04:04
    뉴스 12
[앵커]

조국 전 조국혁신당 대표에 대한 광복절 특별사면이 임박했다는 관측 속에 정치권에선 공방이 이어졌습니다.

민주당은 김건희 여사 의혹의 실체가 드러나고 있다며 구속 수사를 촉구했습니다.

이원희 기자가 보도합니다.

[리포트]

조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 의원의 광복절 특사 추진에 국민의힘은 중단을 촉구했습니다.

여권의 내 편 감싸기로 광복절을 분열, 치욕의 장으로 만들고 있다고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "광복 80주년을 맞아 순국선열을 정면으로 모독하는 것입니다. 국민의힘은 그 어떤 비리 정치인에 대한 사면에도 반대합니다."]

정의당도 권영국 대표 명의 성명을 통해 조국 전 대표 사면은 국민적 공감대가 낮아 사회 통합을 저해할 거라며 반대 입장을 밝혔습니다.

민주당은 특별사면에 대한 언급 없이 내일 영장실질심사를 앞둔 김건희 여사 의혹 공세에 집중했습니다.

의혹의 실체가 드러나고 있는데도 김 여사의 거짓말과 증거인멸이 도를 넘었다며 반드시 구속 수사하라고 촉구했습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "윤석열·김건희 부부에 대한 더 이상의 관대함은 이제 없어야 할 것입니다. 내란의 종식은 법의 정의를 바로 세우는 것부터 시작될 것입니다."]

한편, 국민의힘은 당 대표 후보 합동연설회에서 소란을 일으킨 전한길 씨 징계 논의에 착수했습니다.

송언석 비대위원장 겸 원내대표는 당의 분열과 갈등을 조장한 전 씨의 죄질이 매우 엄중하다며 윤리위원회의 조속한 결론을 당부했습니다.

KBS 뉴스 이원희입니다.

영상편집:조완기
이원희
이원희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…<br>尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
북 한미훈련 반발…“한계선 <br>넘는 도발에 주권적 권리행사”

북 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.