예스24, 두 달 만에 또 해킹…사이트 접속 불가

입력 2025.08.11 (12:16) 수정 2025.08.11 (12:19)

지난 6월 랜섬웨어 해킹으로 서비스가 중단됐던 예스24가 두 달 만에 또다시 랜섬웨어 공격을 받았습니다.

오전 10시 30분 기준 예스24의 인터넷 사이트와 모바일 애플리케이션, 전자책 서비스 등은 대략 6시간째 접속이 되지 않고 있습니다.

예스24 측은 오늘 KBS와의 통화에서 현재 백업 시스템을 통해 데이터를 복구하는 중이라며 복구 완료 시점은 예측하기 어렵다고 설명했습니다.

이어 지난번 공격했던 해커 집단과 동일한 일당인지는 확인되지 않았다고 밝혔습니다.

